Более 40% автомобилей KIA в мае были проданы в кредит

В пресс-службе компании KIA рассказали, что в прошлом месяце более 40% от всех реализованных автомобилей марки в России, было оформлено в кредит.

Россияне воспользовались кредитным предложениями KIA Finance и банков-партнеров.

В количественном выражении показатель продаж авто KIA в кредит составил 21 тыс. ед., а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5%.

Чаще всего в кредит оформляли модель KIA Rio, на долю которой пришлось 46%.