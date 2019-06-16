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Более 40% автомобилей KIA в мае были проданы в кредит

Новости
16.06.2019 20:50
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В пресс-службе компании KIA рассказали, что в прошлом месяце более 40% от всех реализованных автомобилей марки в России, было оформлено в кредит.

Россияне воспользовались кредитным предложениями KIA Finance и банков-партнеров.

В количественном выражении показатель продаж авто KIA в кредит составил 21 тыс. ед., а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5%.

Чаще всего в кредит оформляли модель KIA Rio, на долю которой пришлось 46%.

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