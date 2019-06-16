Российские аналитики подсчитали, на какую сумму было продано новых легковых автомобилей в прошлом месяце.

Как сообщает «АвтостатИнфо», на новые автомобили россияне потратили в мае почти 163 млрд рублей.

Так, в мае прошлого года показатель составлял 179,3 млрд рублей, а в текущем году показатель – 162,6 млрд. Больше всего дилеры выручили с продаж модели KIA Rio — 6,1 млрд рублей с продаж 6 787 штук.

На втором месте оказался кроссовер Hyundai Creta, на который россияне потратили 6 млрд рублей, купив 5 335 экземпляров.

В тройке лидеров оказался российский автомобиль LADA Vesta. В мае с продаж 8 151 экземпляра было получено 5,8 млрд рублей.

В пятерке самых доходных моделей оказались Volkswagen Tiguan и Toyota Camry – 4,4 млрд рублей (2 368 шт.) и 4,2 млрд рублей (2 304 ед.).