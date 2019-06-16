Диагностика автоэлектрики грузовиков

Электроника – пожалуй, самая сложная система в современных грузовых автомобилях. Поэтому грамотная диагностика – самое главное действие при поломке электрики. Сейчас диагностика грузовиков доступна не только на станциях обслуживания – грузовой автоэлектрик может приехать и провести её в любом месте.

Комплексная диагностика на месте

Для проведения диагностики выездные автоэлектрики используют специальное оборудование, например, диагностические сканеры. Также есть специальные компьютерные программы, например, Star Dignosis. С их помощью автоэлектрик может быстро найти причину неполадок. Тем не менее, важной частью работы автоэлектрика является визуальный осмотр.

Комплексная диагностика выполняется последовательно. Сначала автоэлектрик проверяет основные узлы. Когда становится понятно, в каком из узлов проблема, специалист начинает внимательно изучать систему с поломкой, чтобы установить место неисправности конкретно. После этого проводится локальная диагностика неисправного электрического модуля.

Комплексная диагностика грузовика – сложный процесс, поэтому его проводят только квалифицированные специалисты. Важнее всего то, что после диагностики специалист может уверенно сказать, затронула ли неполадка важнейшие модули:

Систему управления двигателем

Систему безопасности (подушки безопасности и так далее)

Автоматическую коробку передач с электронным управлением

Если неисправность малозначительная, то грузовик часто может доехать до станции обслуживания на своём ходу.

Локальная диагностика

После проведения комплексной диагностики становится понятно, в какой из систем автомобиля находится неисправность. Затем обычно выполняется локальная диагностика, которая позволяет определить вид поломки. Например, при неправильной работе электронного блока управления локальная диагностика должна выявить характер неисправности. Это может быть ошибка программного обеспечения, сбои в работе электронных компонентов и так далее. А если оказалось, что проблема со жгутом проводки, то необходимо выявить конкретный участок жгута с неисправностью.

Таким образом, правильная диагностика поможет точно определить причину поломки в электрике грузовика. Иногда автоэлектрик может исправить проблему на месте; в любом случае диагностика упрощает последующий ремонт грузовика.