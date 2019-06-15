Кроссовер DFM AX7 подорожал в России на 30 тысяч рублей

Такие данные привели специалисты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили.

Эксперты установили, что в июне китайский кроссовер DFM AX7, представленный на рынке в двух комплектациях прибавил в цене 30 тысяч рублей.

Теперь базовая комплектация автомобиля оценена в 1 229 000 рублей, а топовый вариант предлагается для покупки за 1 329 000 рублей.

Напомним, что в движение DFM AX7 приводится бензиновым двигателем объёмом два литра и мощностью 140 л.с.

В паре с двигателем работает автоматическая КП, передающая крутящий момент исключительно на переднюю ось.