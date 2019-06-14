Geely начала продажи гибридной модификации кроссовера Geely SX11

Geely на домашнем рынке стала предлагать свой популярный кроссовер Geely SX11 с гибридной силовой установкой от кроссовера Volvo XC40.

В Китае Geely SX11 продается под названием Geely Binyue, и на старте продаж эта машина предлагалась только с бензиновыми моторами, но теперь ее можно будет заказать и с гибридной силовой установкой, используемой и в шведском компактном «паркетнике» Volvo XC40.

Силовая установка создана на базе 1,5-литрового турбомотора, в паре с которым работает 48-вольтовым стартер-генератор.

Суммарная отдача силового агрегата составляет 190 л.с.. В смешанном цикле гибридная версия кроссовера потребляет 5,5 литра топлива на 100 км пути.

В КНР Geely SX11 с ДВС и электромотором предлагается от 129 800 юаней, что в пересчете составляет 1,2 млн рублей.

Напомним, Geely SX11 в следующем году должен появится на российском рынке.