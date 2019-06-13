За кроссовером Hyundai Venue очередь растянулась на два месяца

Спрос на новый компактный кроссовер от компании Hyundai оказался слишком высоким.



Еще с момента старта продаж, который был дан 21 мая, в компании сообщили, что наблюдается высокий спрос, а мощность предприятия рассчитана на выпуск только 9 тысяч кроссоверов в месяц, тогда как количество заявок уже превышает более 15 тыс.

То есть по состоянию на июнь за кроссовером Hyundai Venue очередь растянулась уже на два месяца.

Напомним, что стоимость новинки варьируется от 650 000 до 1 110 500 рупий, что в эквиваленте составляет от 602 000 до 1 028 000 рублей.