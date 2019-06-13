Китайский аналог нового Hyundai Santa Fe выйдет на рынок 15 июня

В Китае стартуют продажи китайского кроссовера Haima 8S, который с 15 июня станет доступен для заказа у официальных дилеров марки.

Haima 8S был показан на Шанхайском автосалоне в 2019 году. Внешность новинки очень похожа на Hyundai Santa Fe 2019, но китайский паркетник полностью создан на другой платформе.



Габариты Haima S8 следующие: 4 565/1 850/1 682 мм, колесная база – 2 700 мм. Линейка двигателей представлена 1,2-литровым 148-сильным и 1,6-литровым 194-сильным агрегатами. Среди трансмиссий будет шестискоростная механика или 7-ступенчатый робот.



В салоне китайского кроссовера установлена мультимедийная система с сенсорным экраном, руль с усеченной нижней частью и цифровая панель приборов.

В списке оснащенности Haima 8S числится: адаптивный круиз-контроль, камера крогового обзора, кожаный салон, современные системы безопасности и климат контроль.

Haima 8S будет предлагаться только в Китае, а о планах выхода модели на другие рынки пока ничего не сообщается.