Subaru представила особый кроссовер XV Tokyo для рынка РФ

Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.

Специальная версия автомобиля будет отличаться расширенным списком оборудования, а также особым оформлением салона и экстерьера. Оценили особую версию в 2 369 900 рублей.

Отличаться новинка от обычной версии модели будет декоративными накладками, расположенными на бамперах и порогах, а также логотипами.

В салоне помимо особого оформления будет предлагаться еще и аудиосистема с 10 динамиками.

В движение Subaru XV Tokyo будет приводиться 2,0-литровым 150-сильным двигателем, в паре с которым работает вариатор. Создавали автомобиль на базе самой дорогой комплектации Premium ES.