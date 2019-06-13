Рейтинг на основании проведенного исследования подготовили американские специалисты из агентства iSeeCars, поэтому и затрагивает он местный рынок.

Экспертами были названы подержанные автомобили, которые сильно теряют в цене. Также стало известно, что в среднем автомобили на рынке США обесценивается на 38,2% после трех лет эксплуатации.

Отмечается, что при исследовании было проанализировано 4,8 млн продаж трехлетних авто. Оказалось, что больше всего теряет в цене седан Acura RLX – 55,8% от начальной стоимости, которая составляет около 28 тыс. долларов.

Lincoln MKZ стал вторым в этом списке с потерей 55,6% от 19 850 долларов. В тройку лидеров вошел Mercedes-Benz E-Класса, начальная стоимость которого составляет 31 тыс. рублей и снижается на 55,4% через три года.

Среди автомобилей стоимостью менее 20 тысяч долларов сильнее всего теряют в цене Lincoln MKZ (55,6%), Kia Cadenza (50,2%), Ford Fusion Hybrid (49,7%), Chevrolet Impala(49,4%) и Kia Optima Hybrid (49,2%).

Отдельно эксперты сделали выборку кроссоверов с показателем 46,9 до 50,8%. В этом списке оказались: Lincoln Navigator L, Infiniti QX80, Lincoln MK, Ford Expedition, Lincoln Navigator и BMW 6 Series. Однако в среднем кроссоверы теряют в цене 37,9%.