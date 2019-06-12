Высокий хэтчбек LADA XRAY стал меньше пользоваться спросом, причем сокращение объёмов продаж наблюдается три месяца подряд, а сильнее всего они просели в апреле, когда показатель падения к аналогичном периоду 2018 года составил 47%.

Как сообщают аналитики из «Автостат», продажи LADA XRAY снижаются третий месяц подряд начиная с марта, когда объёмы сократились на 10%.

В прошлом месяце «АвтоВАЗ» реализовал 2 447 хэтчбеков, что хуже на 19%. В мае 2018 года автомобиль еще находился в первой десятке востребованных моделей в РФ, а по итогам пяти месяцев продаж в этом году он уже находится на 16 месте.