Three Feathers Manufacturing представила новый одноосный трейлер под названием Trail Head.
Американцы построили трейлер с бензопилой
12.06.2019 17:24
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Этот дом на колесах может быть оборудован все необходимым, что пригодится в дальнем путешествии или отдыхе на природе.
В трейлере предусмотрели даже крепление для бензопилы, которая между прочим будет сразу в комплекте.
В Trail Head также есть небольшая кухня, резервуар для воды на 123 литра и розетка. В качестве опции предлагается холодильник, электроплита для приготовления пищи и палатка на крыше на пять человек.
Прицеп получил стальную раму и алюминиевые колеса. Масса Trail Head составляет 477 килограммов, а дорожный просвет до пола жилого бокса — 56 сантиметров.
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