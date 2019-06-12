Американцы построили трейлер с бензопилой

Этот дом на колесах может быть оборудован все необходимым, что пригодится в дальнем путешествии или отдыхе на природе.

В трейлере предусмотрели даже крепление для бензопилы, которая между прочим будет сразу в комплекте.

В Trail Head также есть небольшая кухня, резервуар для воды на 123 литра и розетка. В качестве опции предлагается холодильник, электроплита для приготовления пищи и палатка на крыше на пять человек.

Прицеп получил стальную раму и алюминиевые колеса. Масса Trail Head составляет 477 килограммов, а дорожный просвет до пола жилого бокса — 56 сантиметров.