Названы регионы РФ, где продают самые старые автомобили

Специалисты «Авто.ру» провели исследование и выяснили, где в России автомобили имеют самый большой возраст.

Оказалось, что самые старые автомобили находятся на вторичном рынке Дальнего Востока и сибирских регионов. Как выяснилось, средний возраст машин в этих регионах составляет 15,7 года. При этом наиболее «молодые» авто продаются в северо-западной части РФ.

Так, например в Москве средний возраст автомобилей составляет 9,3 года, а в Республике Татарстан этот показатель равен 8,5 лет.

Далее в рейтинге расположился Поволжский ФО с показателем 10,2 года.

Еще в списке указали: Уральский ФО (11,1 года), Северо-Кавказский ФО (11,1 года), Центральный ФО (11,4 года), Северо-Западный ФО (11,6 года), Сибирский ФО (14,6 года), и Дальневосточный ФО — 15,6 года.