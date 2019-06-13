АвтоВАЗ рассказал, почему в Lada Granta гудит механическая КП

Последняя доработка механической трансмиссии была проведена в 2014 году, но даже после этого устранить вой и гул коробки так и не удалось.

Посторонний шум коробки передач встречается как обновленной Lada Granta, так и новых моделях — Vesta и Xray.

Журналисты Drom.ru попросили представителей «АвтоВАЗа» объяснить, почему компании так и не удалось устранить посторонний шум.

Как оказалось, он возникает из-за некачественной обработки зубьев шестерен передач и главной пары.

В компании отметили, что для более качественной обработки нужны инвестиции для обновления станочного парка, которое могло бы более качественно обрабатывать зубья шестерен.