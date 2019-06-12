Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные по продажам новых автомобилей на столичном рынке в мае.

По данным аналитиков этого агентства, продажи автомобилей в Москве снизились на 18,2% в мае и составили 17,1 тыс. ед.

На этом рынке продажи новых машин падают уже пять месяцев подряд, однако наиболее сильное падение было именно в мае.

Доля рынка составляет 15%, а его лидером все также остается Volkswagen Polo – 955 ед.

В первой пятерке лидеров по продажам в Москве вошли: KIA Rio – 786 ед., Hyundai Creta – 657 ед. Hyundai Solaris – 591 ед. и Skoda Octavia – 552 ед.