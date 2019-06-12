Китайский конкурент Toyota Proace оценен в 800 тысяч рублей

Новый минивэн дебютировал еще в конце прошлого года и только теперь компания SAIC объявила о старте его продаж на китайском рынке.

Новинка с названием Maxus G50 позиционируется как конкурент Toyota Proace. Обе эти модели имеют сопоставимые габариты и характеристики.

Экстерьер Maxus G50 выполнен в фирменной стилистике марки, а оформление салона позаимствовали от внедорожника Maxus D90.

На рынке новая модель представлена в двух вариантах – с пяти и семиместным салоном. В дальнейшем появится шести- и восьмиместная модификации.

Линейка двигателей представлена 1,3 и 1,5-литровыми агрегатами с отдачей 150 и 162 л.с. В качестве трансмиссии предлагается шестискоростная механическая КП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

КП будут передавать крутящий момент исключительно на переднюю ось. Стоимость новинки составляет 868 900 юаней или около 800 000 рублей.