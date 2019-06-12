Ульяновский автомобильный завод до конца этого месяца предложит УАЗ «Профи» со значительной сидкой, которую можно получить воспользовавшись спепредложениями.
УАЗ объявил о скидках на УАЗ «Профи» до конца июня
12.06.2019 11:14
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Так, например, бортовой УАЗ «Профи» в комплектации «Стандарт», можно приобрести по цене от 648 тыс. рублей, тогда как обычная цена составляет 819 900 рублей.
Стоит отметить, что спецпредложения распространяются не только на прошлогодние автомобили.
Скидка в размере 100 тысяч рублей будет предоставлена при использовании программы трейд-ин, в рамках которой можно сдать машину любой марки.
Еще скидку в 10% от стоимости авто можно получить по программе «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль».
Напомним, что УАЗ «Профи» в России представлен в более чем 70 разных версиях.
Источник: Gazetadaily.ru.
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