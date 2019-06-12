Названа предварительная стоимость нового Kia Seltos в России

Kia Seltos на российском рынке будет конкурировать с Hyundai Creta.

Kia Seltos станет глобальной моделью, ведь уже известно, что кроссовер будет предлагаться в Индии, США, Европе и России, причем у нас он должен появится в 2020 году.

Презентация «паркетника» пройдет 20 июня, но российские цены на модель назовут только ближе к старту продаж в РФ.

Однако эксперты «За рулем» решили приблизительно посчитать стоимость кроссовера.

Стоит отметить, что это приблизительный расчет, который строили исходя от цен на модели Kia и Hyundai, созданные на одной платформе.

Использовали цены на кроссоверы Sportage и Tucson, у которых разница в цене 7,3%. Исходя из этого эксперты от минимальной комплектации Creta отняли 7,3% и получили ценник от 887 139 рублей.

Таким образом, ориентировочная цена на Kia Seltos в России с учётом маркетинга может составить 889 000 рублей.