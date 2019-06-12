Российский рынок покидает два модели компании Nissan. Как пишет «Авторевю», у двух автомобилей японской компании подходит к концу действие одобрения типа транспортного средства (ОТТС).
Nissan GT-R и Nissan Juke уходят с российского рынка
12.06.2019 10:36
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Речь идет о спорткаре Nissan GT-R и кроссовере Nissan Juke. Для продолжения продаж на эти модели необходимо начать устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС.
Но поскольку продажи этих машин в России низкие, компания решила не продлевать ОТТС. К тому же сейчас готовится второе поколение Nissan Juke.
Напомним, в 2016 году Juke уже уходил с российского рынка, а позже его снова начали поставлять, но кроссовер в связи с высокой ценой уже не пользовался популярностью.
После ухода GT-R и Juke модельный ряд Nissan будет представлен только кроссоверами Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano, а все эти машины производят в России.
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