Nissan GT-R и Nissan Juke уходят с российского рынка

Российский рынок покидает два модели компании Nissan. Как пишет «Авторевю», у двух автомобилей японской компании подходит к концу действие одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Речь идет о спорткаре Nissan GT-R и кроссовере Nissan Juke. Для продолжения продаж на эти модели необходимо начать устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Но поскольку продажи этих машин в России низкие, компания решила не продлевать ОТТС. К тому же сейчас готовится второе поколение Nissan Juke.

Напомним, в 2016 году Juke уже уходил с российского рынка, а позже его снова начали поставлять, но кроссовер в связи с высокой ценой уже не пользовался популярностью.

После ухода GT-R и Juke модельный ряд Nissan будет представлен только кроссоверами Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano, а все эти машины производят в России.