Honda, Renault и Audi оснастят «умной» колонкой с голосовым помощником

Машины марок Honda, Audi и Renault оснастят «умной» колонкой Tmall Genie Auto, а это позволит водителю и пассажирам совершать покупки с торговых площадок Alibaba Group не покидая салон автомобиля.

Стоит отметить, что в Китае колонка от Alibaba Group такая же популярная, как и Amazon Echo в США.

Tmall Genie создавался для китайского рынка, но не исключено, что в дальнейшем она станет доступна и в других странах.

Что касается моделей вышеперечисленных марок, то колонка будет устанавливаться только для машин представленных в Китае.