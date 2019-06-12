Alibaba Group нашла новые варианты распространения собственной колонки с голосовым помощником.
Honda, Renault и Audi оснастят «умной» колонкой с голосовым помощником
12.06.2019 10:45
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Машины марок Honda, Audi и Renault оснастят «умной» колонкой Tmall Genie Auto, а это позволит водителю и пассажирам совершать покупки с торговых площадок Alibaba Group не покидая салон автомобиля.
Стоит отметить, что в Китае колонка от Alibaba Group такая же популярная, как и Amazon Echo в США.
Tmall Genie создавался для китайского рынка, но не исключено, что в дальнейшем она станет доступна и в других странах.
Что касается моделей вышеперечисленных марок, то колонка будет устанавливаться только для машин представленных в Китае.
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