Mercedes-Benz опубликовал видеотизер с новым кроссовером GLB

Mercedes-Benz готовит к презентации новый кроссовер GLB. В модельном ряду марки он займет место между GLA и GLC, а на рынке будет конкурировать с Audi Q3 и BMW X1.

Сейчас немецкий автопроизводитель опубликовал видеотизер посвященный новой модели, презентация которой состоится на специальном мероприятии в США.

В основе Mercedes-Benz GLB лежит платформа MFA, а на ней также построены переднеприводные Mercedes A-Class и GLA.

Кроссовер GLB тоже будет переднеприводным, а полный привод в нем будет предложен в качестве опции. «Паркетник» будет доступен, как в пятиместном варианте, так и семиместном.

Предположительно для него подготовили бензиновые и дизельные моторы, которые можно встретить в A-Class и GLA. Также стоит ожидать AMG-версию и гибридную модификацию, но их представят позже.

В Mercedes-Benz GLB будут устанавливать пневматическую подвеску и адаптивные амортизаторы, а еще кроссовер получит автопилот, позаимствованный у Mercedes S-Class и новую фирменную мультимедийную систему MBUX с голосовым управлением.

Внешность Mercedes-Benz GLB будет практически полностью повторять одноименный концепт представленный в Шанхае.

Презентация кроссовера для европейского рынка состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.