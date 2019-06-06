BMW назвал российские цены новую BMW M8

Баварская компания BMW озвучила цена на свой самый мощный и быстрый спорткар в истории. За M8 в России просят от 10,8 миллиона рублей.

В дилерских центрах купе и кабриолет BMW M8 появятся в конце года. Базовая комплектация купе стоит от 10 790 000 рублей.

Все машины будут предлагаться с 4,4-литровым V8, который выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В версии Competition отдача ДВС будет увеличена до 625 л.с.

С 600-сильным мотором купе способно разогнаться до первой «сотни» за 3,3 сек., а кабриолету на такой спринт требуется 3,4 сек.

В версии с 625-сильным ДВС на разгон до 100 км/ч требуется 3,2 сек. и 3,3 сек. соответственно.

В независимости от версии во всех машинах установлен ограничитель скорости на отметке 250 км/ч, но за дополнительную плату его могут отключить, и тогда максимальная скорость спорткара станет 305 км/ч.

Привод у BMW M8 полный с активным M-дифференциалом. Также доступно два режима езды — 4WD и спортивный 4WD Sport.

Еще предлагается режим 2WD, когда весь крутящий момент передается на задние колеса. В этом режиме можно отключить систему динамической стабилизации.



В дилерских центрах BMW M8 в кузове купе будет предлагаться от 10 790 000 рублей. Открытая версия стоит от 11 750 000 рублей.

Комплектации с 625-сильным мотором оцениваются в 12 500 000 рублей и 13 300 000 рублей соответственно.