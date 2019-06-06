Китайский клон Jeep Wrangler получил роскошную версию

Новинка получила название BJ40 Ring Tower Champion Edition и уже доступна для заказа у китайских дилеров. Эта спецверсия отличается от обычного внедорожника более роскошным оформлением.

Для Beijing BJ40 предлагают эксклюзивный песочный цвет, массивный дорожный обвес, увеличенные колесные арки, серебристые накладки на переднем и заднем бампере, а в салоне будет мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, а также отделка салона дорогой кожей.

В специальной серии для внедорожника будет предложен только 2,3-литровый двигатель.

Этот мотор, работая в паре с 6-ступенчатой автоматической КП, имеет мощность 250 л.с. при 350 Нм крутящего момента. Оценили новинку в 204 900 юаней или около двух миллионов рублей.