Новый Kia Sorento замечен во время тестирования в Альпах

В компании Kia ведут разработку нового поколения модели Kia Sorento, которую впервые заметили во время тестирования, проводимого в Альпах.

Новый Kia Sorento будет представлен в следующем году и после смены поколений он получит немного увеличенные габариты, а кузов в сравнении с предшественником станет более угловатым.

По предварительным данным, новая генерация модели будет доступна не только с обычными ДВС, но и в версии с гибридной силовой установкой.

К тому же ожидается расширение списка оборудования за счет новых систем безопасности и опций.