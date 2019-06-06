Subaru и Toyota создадут совместную платформу для электрокаров

Две японские компании решили объединиться и создать новую платформу, которая будет предназначена для выпуска электрокаров.

Toyota и Subaru совместно построят платформу для электромобилей и уже компании заключили соглашение, в рамках которой Toyota будет нести ответственность за электрификацию, а Subaru – за систему полного привода.

Первым автомобилем, созданном на новой платформе станет компактный кроссовер.

Новый электрический кроссовер на совместной платформе выйдет ориентировочно через два года под обоими брендами.

Сама платформа будет универсальная и на ней можно будет создать еще и автомобили C и D класса.