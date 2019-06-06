Geely увеличивает в России гарантию на свои автомобили

Китайская компания на российском рынке будет предлагать все свои новые автомобиль с увеличенной гарантией, но вместе с этим произойдет и небольшое удорожание моделей.

Новые условия начнут действовать с 1 июля этого года, когда гарантия на все машины 2019 года составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега, тогда как сейчас гарантия 4 года и 100 тысяч километров.

Еще со следующего месяца компания будет предоставлять услугу «Помощь на дорогах» сроком на 2 года.

Что касается изменения цен, то это коснётся моделей Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 2019 года выпуска, которые прибавят в цене от 15 000 до 25 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.