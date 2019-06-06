Mercedes-Benz показал на тизере новый кроссовер GLB-Class

Немецкий автопроизводитель начал проводить тизерную кампанию, анонсируя новое поколение модели GLB-Class.



Ранее уже сообщалось, что презентация автомобиля состоится этим летом, но точная дата пока не названа. При этом компания официально распространила первый тизер, а ранее модель неоднократно замечали во время тестирования.

На изображении показали силуэт автомобиля и светящуюся цифровую панель приборов. Предполагается, что салон будет выполнен в стилистике А-Class.

От этой же модели достанутся и некоторые силовые установки, в числе которых двухлитровый турбированный агрегат.

Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси. Есть данные, что возможно кроссовер не получит переднеприводную систему и будет предлагаться только в семиместном исполнении.

Также ожидается и высокопроизводительная версия, которая выйдет позднее.