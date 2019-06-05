Сегодня 5 июня стартовало производство кроссовера BMW X7 на предприятии в Калининграде.
В первом квартале этого года на заводе была проведения модернизация площадки, где осуществляется сборка автомобилей BMW.
На «Автоторе» стартовала сборка большого кроссовера BMW X7
Сегодня 5 июня стартовало производство кроссовера BMW X7 на предприятии в Калининграде.
Модернизация нужна была для увеличения объёмов выпуска таких авто. Теперь мощности завода рассчитаны на выпуск 28 тыс. автомобилей в год.
В этом году планируется собрать три тысячи кроссоверов BMW X7. Как рассказали представители «Автотора», ожидается, что спрос на модель составит порядка 500-700 единиц в месяц.
Таким образом, до конца года объёмы выпуска могут составить три тысячи экземпляров. О стоимости и комплектациях модели российской сборки будет объявлено дополнительно.
Напомним, что дебют BMW X7 состоялся в октябре прошлого года, а на российский рынок он вышел в марте этого года.