На «Автоторе» стартовала сборка большого кроссовера BMW X7

Сегодня 5 июня стартовало производство кроссовера BMW X7 на предприятии в Калининграде. В первом квартале этого года на заводе была проведения модернизация площадки, где осуществляется сборка автомобилей BMW.

Модернизация нужна была для увеличения объёмов выпуска таких авто. Теперь мощности завода рассчитаны на выпуск 28 тыс. автомобилей в год.

В этом году планируется собрать три тысячи кроссоверов BMW X7. Как рассказали представители «Автотора», ожидается, что спрос на модель составит порядка 500-700 единиц в месяц.

Таким образом, до конца года объёмы выпуска могут составить три тысячи экземпляров. О стоимости и комплектациях модели российской сборки будет объявлено дополнительно.

Напомним, что дебют BMW X7 состоялся в октябре прошлого года, а на российский рынок он вышел в марте этого года.