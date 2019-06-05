Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

Компания Kia ранее публиковала только тизеры, но сегодня она решила распространить первое официальное изображение, на котором продемонстрирована новинка.

Презентация нового кроссовера состоится в этом месяце, но пока точная дата дебюта не названа.

В июне будет проходить онлайн-презентация новинки, тогда как осенью на автосалоне во Франкфурте состоится его мировой дебют.

В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.

Также у автомобиля будет увеличенный дорожный просвет, а в салоне будет низкая подушка, обеспечивающая спортивную посадку.