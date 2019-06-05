Компания Kia ранее публиковала только тизеры, но сегодня она решила распространить первое официальное изображение, на котором продемонстрирована новинка.
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
05.06.2019 18:06
37 0
Презентация нового кроссовера состоится в этом месяце, но пока точная дата дебюта не названа.
В июне будет проходить онлайн-презентация новинки, тогда как осенью на автосалоне во Франкфурте состоится его мировой дебют.
В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Также у автомобиля будет увеличенный дорожный просвет, а в салоне будет низкая подушка, обеспечивающая спортивную посадку.
Комментарииcomments powered by HyperComments