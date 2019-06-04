Обновленный хэтчбек Datsun GO вышел на рынок Индии

Компания Datsun объявила о старте продаж на индийском рынке обновленной версии хэтчбека Datsun GO и его удлиненного варианта.

Теперь автомобили получили дизайн в стилистике старшей модели Datsun Cross.

В списке оснащенности моделей теперь имеется система курсовой устойчивости, две подушки безопасности, новая панель приборов, а также мультимедийная система с семидюймовым экраном и поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

Моторная гамма представлена 1,2-литровым двигателем мощностью 68 или 78 л.с. В качестве трансмиссии предлагается пятискоростная механика или вариатор X-Tronic CVT от Nissan, которые передают крутящий момент только на переднюю ось.

Обновленный хэтчбек доступен для покупки по цене от 332 078 рупий или около 300 тысяч рублей. Семиместный вариант предлагается по минимальной стоимости 386 588 рупий или 365 тыс. рублей.