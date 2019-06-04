Ford завершил в Набережных Челнах производство автомобилей

Так, с 3 июня был завершен выпуск автомобилей Ford Fiesta и Ford Ecosport на предприятии в Набережных Челнах, а также были остановлены конвейеры на заводе по выпуску двигателей в Елабуге.

При этом выпуск легковушек во Всеволожске будет остановлен в середине этого месяца. На этом предприятии осуществляется выпуск Ford Focus и Ford Mondeo, причем сборка последнего уже прекращена. Осенью этого года будут подготовлены документы на продажу заводов.

Напомним, что Ford в рамках реструктуризации бизнеса покидает российский рынок легковых автомобилей. В нашей стране будут продавать и выпускать только коммерческие автомобили бренда.