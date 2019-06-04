Компания Kia представит новый кроссовер Kia Seltos в июне

Новый кроссовер от компании Kia ранее удавалось сфотографировать без камуфляжа и уже тогда стало известно название новинки.

Но сегодня автопроизводитель официально объявил о названии, сообщив, что новинку назвали в честь сына Геракла, а S в названии указывает на спортивность и скорость.

Kia Seltos, как уже сообщалось неоднократно, приедет на российский рынок, а случится это уже в следующем году.

В модельном ряду новинка расположится между Soul и Sportage, а его дизайнерские решения были позаимствованы от концепта SP Signature.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена 1,4- и 2,0-литровыми агрегатами с отдачей 140 и 150 л.с.

В топовых вариантах будет установлен 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 200 л.с. Презентация Kia Seltos состоится в этом месяце, а на рынок Кореи он поступит до конца года.