Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross для России

Самый большой кроссовер Citroen в России можно будет приобрести по цене от 1 875 000 рублей. Российское представительство марки озвучило цены на C5 Aircross, который можно купить с базовым 1,6-литровым 150-сильным бензиновым мотором.

Также доступна версия с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 180 л.с. Для бензинового мотора предлагается шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

В паре с дизельным ДВС работает 8-ступенчатый «автомат». В независимости от силовой установки привод в кроссовере Citroen C5 Aircross будет только передний.

Все версии кроссовера оснащены фирменной подвеской Progressive Hydraulic Cushions, шестью подушками безопасности, системой помощи при старте в гору, системой контроля давления в шинах и системой экстренного торможения.

В салоне кроссовера установлен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple Carplay, Mirrorlink и Android Auto.



Бензиновый вариант новинки стоит от 1 875 000 рублей, а версия с дизельным мотором оценивается от 2 115 000 рублей.

В дорогих версиях кроссовер предлагается со светодиодной головной оптикой и пакетом безопасности Safety.

В этом пакете есть контроль «слепых» зон, распознавания дорожных знаков, система удержания автомобиля в полосе движения, система экстренного торможения и камера заднего вида.