Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq от студентов

Некоторое время назад чешская марка официально анонсировала новый пикап, разработкой которого занималась группа студентов.

Новый пикап 35 студентов дизайн-школы компании, создавали на платформе кроссовера Kodiaq. Это не первые подобные проекты и ранее представляли новые автомобили на базе других новинок марки Skoda.

Разработанный студентами пикап носит название Mountiaq и представлен он в качестве концепта. О серийной версии такого автомобиля речи пока не идет.

Для разработки двухдверного пикапа студентам выделили 8 месяцев. Его решили выкрасить в оранжевый цвет, а также в пикапе сделали большие воздухозаборники, установили дополнительную защиту кузова, лебедку, а также колесные диски размером 17 дюймов.

Размеры концепта составили: 4 999/2 005/ 1710 мм, расстояние между осями – 2 788 мм. В движение такой пикап приводится двухлитровым бензиновым ДВС с отдачей 190 л.с.