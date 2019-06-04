Hyundai выпустил лимитированную версию Solaris для России

Автопроизводитель Hyundai в России объявил о старте продаж новой версии Hyundai Solaris. Компания предлагает приобрести лимитированную версию Hyundai Solaris Super Series, тираж которой составит шесть тысяч экземпляров.

Реализовать новинку дилеры марки будут в период с июня по октябрь по цене от 880 тысяч рублей.

Специальная версия создавалась на базе комплектации Comfort, но при этом дополнительно в список оборудования внесли мультимедийную систему с семидюймовым экраном, навигацией и поддержкой смартфонов.

Помимо этого, в списке оборудования предложат датчики парковки, климат-контроль, форсунок омывателя, а также обогрев лобового стекла.

Отличаться Hyundai Solaris Super Series будет не только расширенным списком оборудования, но и специальными шильдиками, указывающими на принадлежность к спецверсии.

В движение новинку будет приводить 1,6-литровый 123-сильный двигатель, пару котором составит 6-ступенчатый «автомат» или «механика».