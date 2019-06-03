Тюнеры из США сделали «Урал» в русском стиле

Он получил отделку из натурального дерева, кожи и элементы выкрашенные в цвет бронзы. Мотоцикл получил название From Russia With Love и его посвятили фильму о Джеймсе Бонде 1963 года.

«Урал» подвергся серьезным доработкам: была изменена рама, крылья, сиденья и модернизирована подвеска. В коляске сделали все, чтобы пассажир чувствовал себя максимально комфортно, в том числе и установили новое кресло, а также обшили его твидом и кожей.

Также на коляске разместили российский герб и установили решетки на фарах. Мотоцикл в таком исполнении выглядит одновременно брутально и роскошно.