Американское ателье Le Mani Moto из мотоцикла «Урал» сделало роскошный мотоцикл в русском стиле.
Тюнеры из США сделали «Урал» в русском стиле
03.06.2019 09:13
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Он получил отделку из натурального дерева, кожи и элементы выкрашенные в цвет бронзы. Мотоцикл получил название From Russia With Love и его посвятили фильму о Джеймсе Бонде 1963 года.
«Урал» подвергся серьезным доработкам: была изменена рама, крылья, сиденья и модернизирована подвеска. В коляске сделали все, чтобы пассажир чувствовал себя максимально комфортно, в том числе и установили новое кресло, а также обшили его твидом и кожей.
Также на коляске разместили российский герб и установили решетки на фарах. Мотоцикл в таком исполнении выглядит одновременно брутально и роскошно.
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