Пикап Tesla будет стоить меньше 50 тысяч долларов

Глава американской компании Tesla в социальной сети сообщил, во сколько обойдется покупателям еще не анонсированный пикап.

Ранее компания распространяла тизерные изображения, а также публиковались различные рендеры. Презентация новинки состоится в ближайшее время, но уже сейчас названа его стоимость.

Как сообщил Илон Маск, пикап обойдется покупателям по цене менее 50 тыс. долларов. При этом глава компании отметил, что за такую цену будущий покупатель получит отличный пикап, но в нем будет футуристичная внешность.

По предварительным данным, новый автомобиль будет иметь дизайнерские решения от грузовика Tesla Semi, а его запас хода составит 800 км.

Электрическая установка пикапа будет представлена двумя электромоторами, расположенными на каждой оси и обеспечивающие полный привод.

Ранее Маск говорил, что новинки будет еще и с «сумашедшим» крутящим моментом и автопилотом.

В начальной комплектации автомобиль также будет оснащен установкой с двумя электромоторами.

Также в «базовой» версии будет адаптивная пневматическая подвеска. Что касается автопилота, то в списке его функций будет, в том числе и автоматическая парковка, а также система кругового обзора.

Ранее Маск рассказывал, что пикап будет по габаритам близок к Ford F-150 или немного больше него.