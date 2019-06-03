Geely представил новый Vision X3 по цене Lada Granta

Китайская компания Geely рассекретила обновленную версию своего кроссовера Vision X3. Компакт-кросс позиционируется как модель 2019 модельного года.

В автомобиле слегка обновили внешность, появились измененные бамперы, оптика, а также решетка радиатора. В салоне кроссовера теперь предлагается новая передняя панель, расширенная центральная консоль, а также новый руль.

В списке оснащённости недорого кроссовера появилась современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном и поддержкой смартфонов.

Моторная гамма представлена полуторалитровым 109-сильным мотором, пару которому теперь составляет пятискоростная механика или вариатор. Системы полного привода по-прежнему нет.

Обновленный Vision X3 2019 оценили в 50 900 юаней минимум или 480 тыс. рублей, что сравнимо со стоимостью Lada Granta.