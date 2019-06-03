Китайская компания Geely рассекретила обновленную версию своего кроссовера Vision X3. Компакт-кросс позиционируется как модель 2019 модельного года.
Geely представил новый Vision X3 по цене Lada Granta
03.06.2019 07:25
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В автомобиле слегка обновили внешность, появились измененные бамперы, оптика, а также решетка радиатора. В салоне кроссовера теперь предлагается новая передняя панель, расширенная центральная консоль, а также новый руль.
В списке оснащённости недорого кроссовера появилась современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном и поддержкой смартфонов.
Моторная гамма представлена полуторалитровым 109-сильным мотором, пару которому теперь составляет пятискоростная механика или вариатор. Системы полного привода по-прежнему нет.
Обновленный Vision X3 2019 оценили в 50 900 юаней минимум или 480 тыс. рублей, что сравнимо со стоимостью Lada Granta.
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