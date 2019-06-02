Изменение внешности автомобилей в США занимается популярное тюнинг-ателье Karl Kustoms.
Chevrolet Corvette 2013 года получил внешность модели 1967 года
02.06.2019 12:08
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Новым проектом тюнеров стал Chevrolet Corvette 2013 года, в котором сделали внешность в стиле классического купе 1967 года.
Теперь шестилетнее спортивное купе имеет роскошный классический дизайн и современные технологии. В салоне никаких изменений не произошло.
В движение автомобиль приводится 6,2-литровым восьмицилиндровым агрегатом с отдачей 430 л.с. В паре с двигателем работает восьмискоростной автомат.
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