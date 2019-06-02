Проведя анализ цен на новые автомобили из сегмента кроссоверов и внедорожников, специалисты отобрали самые доступные из них по состоянию на июнь.

Так, были названы 5 самых дешевых кроссоверов в России к началу лета и оказалось, что самым доступным является отечественный внедорожник LADA 4×4, предлагаемый по цене от 518 900 рублей.

За эти деньги доступна для покупки базовая версия трехдверного внедорожника, к тому же на него действуют специальные предложения от «АвтоВАЗа», воспользовавшись которыми можно машину приобрести за 440 тысяч рублей.

На втором месте в списке самых дешевых располагается китайский кроссовер Chery Tiggo 2. Его стоимость в России составляет 673 тыс. рублей минимум.

Следующим в списке оказался Chevrolet Niva с ценником от 650 тыс. рублей с возможностью получить скидку в 65 тыс. рублей.

В пятерке оказался Lifan X50 и Renault Duster. Их дилеры предлагают по цене от 690 тыс. и 699 тыс. рублей соответственно.