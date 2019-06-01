В Китае показали самую экономичную версию Jeep Commander

В Китае на автосалон в Шэньчжэне американская компания Jeep показала гибридную версию кроссовера Commander.

Обычная версия кроссовера в Китае предлагается с 2,0-литровым турбомотором мощностью 234 или 265 л.с. в зависимости от версии.

Трансмиссия в автомобиле 9-ступенчатая автоматическая, привод в базовой версии передний, а в качестве опции предлагают полноприводную систему.

Представленный на автосалоне Jeep Commander получил приставку к названию PHEV, и он за исключением силовой установки ничем не отличается классической версии.

Характеристики нового гибрида пока не раскрыли, но было сказано что он на 20% потребляет меньше топлива, чем бензиновый аналог.

О дате старта продаж Commander PHEV пока ничего не сообщается. Текущая версия кроссовера в Китае предлагается по цене от 259 800 до 315 800 юаней, что в пересчёте составляет от 2 460 000 до 2 990 000 рублей.