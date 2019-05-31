С начала продаж Hyundai Creta подорожал на 200 000 рублей

Новый кроссовер поступил в продажу еще в августе прошлого года и с момента старта продаж модель сразу стала демонстрировать высокие результаты.

В результате кроссовер стал бестселлером в своем сегменте на российском рынке и удерживает лидерство до сих пор.

Между тем, аналитики решили подсчитать, насколько изменилась стоимость кроссовера с момента старта продаж. Также с 2016 года все комплектации автомобиля понемногу прибавляли в цене.

Так, на момент начала продаж кроссовер оценивался в 749 900 рублей минимум, в 2017 году произошло небольшое удорожание, но в прошлом году стоимость на некоторые комплектации выросла ощутимо.

В результате кроссовер теперь доступен по цене от 957 000 рублей. Таким образом, с начала продаж Hyundai Creta подорожала на 200 000 рублей.