Названа дата старта продаж Volkswagen Polo нового поколения

Немецкий автопроизводитель Volkswagen определился с датой старта продаж новой генерации модели Polo на китайском рынке.

Автомобиль нового поколения, представленный в апреле в Шанхае, поступит в продажу уже 18 июня.

Новый Volkswagen Polo создавался на платформе MQB и отличается от предшественника не только более спортивной внешностью, но и увеличенными габаритами.

В салоне кардинальных изменений не произошло, а мультимедийная система получила 8-дюймовый экран и поддержку смартфонов.

Моторная гамма представлена полуторалитровым 113-сильным двигателем, пару которому составит 6-ступенчатая механика или автомат. О стоимости и комплектациях автомобиля будет объявлено дополнительно.