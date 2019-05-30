Производство нового кроссовера Geely SX11 могут наладить на заводе «Белджи»

Китайский кроссовер Geely SX11 был представлен в прошлом году , и тогда же стало известно, что он появится на российском рынке.

При этом сроками его выхода на рынок нашей страны называли 2019 год, но возможно это может произойти только в 2020 году.

Согласно последним данным, китайская компания намерена начать его серийное производство на предприятии «БелДжи» в Белоруссии, а с этого завода и могут организовать поставки модели в РФ.

Уже в следующем месяце новинка отправится в Беларусь для испытаний, а вот ее серийная сборка может стартовать только в 2020 году, однако решение будет принято только после выпуска первой пробной партии.

На самом предприятии предусмотрен выпуск только трех моделей, поэтому на заводе либо прекратят выпуск одной из моделей, либо будет организовано расширение производственных мощностей.

Между тем, ранее стало известно, что Geely SX11 проходит сертификацию для продаж в России.