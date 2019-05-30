Марка DS уже скоро проведет презентацию нового флагманского седана, конкурентами которому называют BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class.
Седан DS 8 Fastback показали на первом изображении
30.05.2019 21:33
40 0
Новинка получила название DS 8 Fastback и ее показали на первом изображении, которое оказалось в распоряжении зарубежных изданий. Им оказался скриншот из онлайн презентации.
Новый седан будет предлагаться на европейском и китайском рынках, а на рынок он выйдет ближе к концу года. Презентация флагманского седана состоится в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу.
Есть предположение, что автомобиль будет создан на платформе, которая используется в удлиненной версии Peugeot 508.
Комментарииcomments powered by HyperComments