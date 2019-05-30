Седан DS 8 Fastback показали на первом изображении

Новинка получила название DS 8 Fastback и ее показали на первом изображении, которое оказалось в распоряжении зарубежных изданий. Им оказался скриншот из онлайн презентации.

Новый седан будет предлагаться на европейском и китайском рынках, а на рынок он выйдет ближе к концу года. Презентация флагманского седана состоится в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу.

Есть предположение, что автомобиль будет создан на платформе, которая используется в удлиненной версии Peugeot 508.