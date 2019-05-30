Российский офис компании Suzuki сегодня сообщил о старте продаж новой лимитированной версии своего кроссовера SX4.

Suzuki привезла в РФ лимитированную версию кроссовера SX4 Tabi powered by Pioneer, которая создавалась совместно с компанией Pioneer.

Тираж модели ограничен 50 экземплярами, где половина будут доступны с 1,6-литровым двигателем и переднеприводной системой, а еще 25 экземпляров получат турбированный 1,4-литровый агрегат и систему привода на все колеса.

Все автомобили предложены в максимальной комплектации GLX. Отличается такой автомобиль от обычного кроссовера наличием шильдиков и надписей с указанием принадлежности к спецверсии, а в целом он создавался для путешествий за рулем, сообщает пресс-служба.

Кузов новинки получил цвет серебристый металлик, а также в ней есть задний спойлер, защита картера мотора, защитная сетка радиатора и задние шумоизоляционные подкрылки.

Еще одной отличительной чертой SX4 Tabi powered by Pioneer станет акустическая система серии А от Pioneer. Также покупателям предложат адаптер для зарядки, фирменную спортивную сумку и набор автомобилиста «Премиум».