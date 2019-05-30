Недавно новая генерация Skoda Octavia была замечена на тестировании почти без камуфляжа, что стало поводом для независимых дизайнов для создания рендеров.
В Сети представили рендеры нового поколения Skoda Octavia
30.05.2019 10:50
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На изображениях портал «Колеса.ру» показали автомобиль после смены поколений.
Модель после смены поколений получит новую более крупную решетку радиатора, а также в ней появится новые бамперы, оптика, а вот форма кузова останется прежней.
Стилистика нового Skoda Octavia будет напоминать Superb. Ожидается, что презентация модели состоится этой осенью.
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