В Сети представили рендеры нового поколения Skoda Octavia

Недавно новая генерация Skoda Octavia была замечена на тестировании почти без камуфляжа, что стало поводом для независимых дизайнов для создания рендеров.

На изображениях портал «Колеса.ру» показали автомобиль после смены поколений.

Модель после смены поколений получит новую более крупную решетку радиатора, а также в ней появится новые бамперы, оптика, а вот форма кузова останется прежней.

Стилистика нового Skoda Octavia будет напоминать Superb. Ожидается, что презентация модели состоится этой осенью.