Fiat объявил о спецпредложениях на покупку модели Doblo

Российское представительство FCA объявило о проведении акции, которая будет действовать на покупку автомобилей Fiat Doblo Cargo и Fiat Doblo Panorama.

Так, с 20 мая по 2 июня корпоративный клиент может оформить указанные модели лизинг от 448 рублей в день. Еще покупатель Fiat Doblo получит в подарок два ТО.

В пресс-службе российского подразделения концерна указали, что в период проведения акции можно обменять старый автомобиль на Doblo со скидкой 110 тыс. рублей.

Для этого срок владения машиной, которая сдается по программе «Трейд-Ин», должен быть более трех месяцев.

Также для Fiat Doblo Cargo и Fiat Doblo Panorama сейчас действует кредитная программа на 2 года с процентной ставкой от 0,1%.