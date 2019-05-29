Продажи автомобилей Lexus в России упали в апреле на 17,6%

Объёмы продаж автомобилей премиального бренда за прошлый месяц составили 2 073 ед., а это хуже на 17,5%.

С начала года дилеры марки реализовали 5 654 авто, что на 20% меньше. Самым востребованным автомобилем бренда в России является кроссовер Lexus RX.

Его объёмы продаж в апреле составили 838 штук, что оказалось на 18,3% меньше. Второй результат показал Lexus NX, который разошелся тиражом в количестве 503 штук, а этот меньше на 39%.

Третьей самой востребованной моделью марки является Lexus LX. Его продажи просели на 13% до 381 реализованного экземпляра.