Новинку удалось сфотографировать на дорогах Франции, где проводят ее испытания.
Renault вывел на тесты новый компактный кроссовер
29.05.2019 20:50
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Renault вывел на тесты новый компактный кроссовер, который в модельной линейке марки окажется даже меньше Captur.
Есть предположение, что новым компактным автомобилем окажется некая модернизированная версия кроссовера Renault Kwid, а если это так, то автомобиль может составить конкуренцию готовящемуся кроссоверу от Volkswagen на базе Polo.
Ожидается, что презентация новинки состоится до конца года.
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