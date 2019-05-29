Новинку удалось сфотографировать на дорогах Франции, где проводят ее испытания.

Renault вывел на тесты новый компактный кроссовер, который в модельной линейке марки окажется даже меньше Captur.

Есть предположение, что новым компактным автомобилем окажется некая модернизированная версия кроссовера Renault Kwid, а если это так, то автомобиль может составить конкуренцию готовящемуся кроссоверу от Volkswagen на базе Polo.

Ожидается, что презентация новинки состоится до конца года.