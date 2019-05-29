Hyundai вывел на тесты трехрядный кроссовер Hyundai Tucson

Презентация семиместной модификации кроссовера Tucson может состояться уже в этом году.

Hyundai вывел на тесты трехрядный кроссовер Tucson, о выходе которого сообщалось еще в 2018 году. Модель в виде тестового мула была замечена фотошпионами на дорогах Китая.

Там, кроссовер носит название ix35, тогда как на некоторых рынках эта модель известна как Tucson.

По предварительной информации, трехрядный кроссовер появится в первую очередь на китайском и индийском рынках, а позднее его продажи организуют и в других странах.

Модель получит дизайн в стилистике последней Sonata, а моторная гамма, как ожидается, будет представлена 2,4-литровым 188-сильным и 2,0-литровым 241-сильным агрегатами, которые будут работать с шестискоростной механикой или автоматом.

Система привода будет на переднюю или обе оси.